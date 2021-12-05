Кремлёв — Гассиеву: видимо, хейтеры правы. Твоё время ушло

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв отреагировал на комментарий бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева, который он оставил в своём «инстаграме» после срыва поединка с украинцем Андреем Руденко.



«Я не унываю — немного подлечусь и ещё лучше подготовлюсь к бою. Зато у хейтеров будет больше времени поныть, что моё время уже ушло и я уже не тот, что раньше», — писал Гассиев.



«Видимо, они правы. Твое время ушло, брат», — написал в комментариях Кремлёв.

Гассиев и Руденко должны были провести бой 25 декабря.



Предыдущий бой Гассиев провёл в июле 2021 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Германии Михаэля Валлиша в бою за пояс WBA Asia в супертяжёлом весе. В общей сложности Гассиев одержал 28 побед и потерпел одно поражение.