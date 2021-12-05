Фёдор Емельяненко спустился на 400 метров под землю
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Прославленный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал о спуске в шахту.
«С утра спустились в калийную шахту на глубину 400 метров», — написал Емельяненко.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Фёдора Емельяненко в «Инстаграме».
Напомним, последний бой Фёдор провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона. В этом поединке Фёдор выиграл нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
Ранее победу Фёдора над Джонсоном прокомментировал известный боец UFC Хамзат Чимаев.
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