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Фёдор Емельяненко спустился на 400 метров под землю

Фёдор Емельяненко спустился на 400 метров под землю
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Прославленный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал о спуске в шахту.

«С утра спустились в калийную шахту на глубину 400 метров», — написал Емельяненко.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Фёдора Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, последний бой Фёдор провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона. В этом поединке Фёдор выиграл нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Ранее победу Фёдора над Джонсоном прокомментировал известный боец UFC Хамзат Чимаев.

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