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Жозе Альдо: хочу стать чемпионом, и никто меня не остановит!

Жозе Альдо: хочу стать чемпионом, и никто меня не остановит!
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе, бразилец Жозе Альдо разместил свежий пост в своём «инстаграме», который он посвятил победе, одержанной в бою с американским бойцом смешанных единоборств пуэрториканского происхождения Робом Фонтом. Соперники встречались на турнире UFC Vegas 44.

«Спасибо вам, мои фанаты, спасибо, Бразилия! Благодарю всю мою команду и семью! Я преследую свою мечту — я хочу стать чемпионом в этой категории, и никто меня не остановит!» — написал Альдо.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Жозе Альдо в «Инстаграме».

Альдо праздновал победу в поединке с Фонтом единогласным решением судей. После боя Жозе заявил, что хочет драться с представителем США Ти Джеем Диллашоу.

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