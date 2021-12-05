Физиев показал лицо после боя с Ридделлом. Видео

Киргизский боец Рафаэль Физиев разместил новое видео в своём «инстаграме», где поблагодарил всех тех, кто поддерживал его перед боем с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом на турнире UFC Vegas 44.
«Небольшая традиция после боя», — подписал видеозапись Физиев.
«Чуть-чуть покрасили, но не без этого», — сказал во время видео Рафаэль, приблизив камеру к лицу, чтобы показать степень понесённых повреждений после боя.
Физиев показал лицо после боя с Ридделлом:
Напомним, Физиев отправил Ридделла в нокаут в третьем раунде при помощи эффектного удара вертушкой.
Эта победа стала для бойца из Киргизии пятой подряд. Ридделл потерпел первое поражение в пяти поединках. На победу Физиева вскоре отреагировал временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян.
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