Физиев показал лицо после боя с Ридделлом. Видео

Киргизский боец Рафаэль Физиев разместил новое видео в своём «инстаграме», где поблагодарил всех тех, кто поддерживал его перед боем с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом на турнире UFC Vegas 44.



«Небольшая традиция после боя», — подписал видеозапись Физиев.



«Чуть-чуть покрасили, но не без этого», — сказал во время видео Рафаэль, приблизив камеру к лицу, чтобы показать степень понесённых повреждений после боя.

Физиев показал лицо после боя с Ридделлом:

Напомним, Физиев отправил Ридделла в нокаут в третьем раунде при помощи эффектного удара вертушкой.



Эта победа стала для бойца из Киргизии пятой подряд. Ридделл потерпел первое поражение в пяти поединках. На победу Физиева вскоре отреагировал временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян.