Олег Тактаров показал архивные фото из пионерского спортлагеря

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился с подписчиками архивными фотографиями, сделанными в пионерском спортивном лагере.



«Пионерский спортлагерь с 81, 82, 83 годы», — подписал фото Тактаров.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.