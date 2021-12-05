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Олег Тактаров показал архивные фото из пионерского спортлагеря

Олег Тактаров показал архивные фото из пионерского спортлагеря
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился с подписчиками архивными фотографиями, сделанными в пионерском спортивном лагере.

«Пионерский спортлагерь с 81, 82, 83 годы», — подписал фото Тактаров.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

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