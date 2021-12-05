Олег Тактаров показал архивные фото из пионерского спортлагеря
Поделиться
Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился с подписчиками архивными фотографиями, сделанными в пионерском спортивном лагере.
«Пионерский спортлагерь с 81, 82, 83 годы», — подписал фото Тактаров.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Олега Тактарова в «Инстаграме».
Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него сохраняется. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и высказывается по различным ситуациям. Тактаров также известен комментариями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
14:26
-
14:18
-
13:33
-
13:21
-
13:09
-
12:20
-
11:33
-
11:17
-
10:58
-
10:10
-
09:16
-
09:05
-
08:59
-
08:48
-
08:36
-
08:22
-
08:17
-
08:05
-
07:45
-
07:39
-
06:38
-
06:25
-
03:31
-
00:55
- 4 декабря 2021
-
23:54
-
23:40
-
22:56
-
21:26
-
20:39
-
20:28
-
20:17
-
19:43
-
18:31
-
18:19
-
17:24
Партнерский контент