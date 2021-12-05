Холлоуэй — о победе Альдо над Фонтом: король Рио! Легенда во всех смыслах

Известный американский боец UFC Макс Холлоуэй отреагировал на победу экс-чемпиона промоушена в полулёгком весе, представителя Бразилии Жозе Альдо, которую он одержал в поединке с американским бойцом смешанных единоборств пуэрториканского происхождения Робом Фонтом.



«Король Рио! Легенда во всех смыслах. Поздравляю, чемпион», — написал Холлоуэй на своей официальной странице в «Твиттере».



Альдо и Фонт сражались на турнире UFC Vegas 44, состоявшемся в ночь с 4 на 5 декабря. Жозе праздновал победу единогласным решением судей. Сразу после боя бразилец заявил, что хочет драться с представителем США Ти Джеем Диллашоу.

Победу бразильского бойца прокомментировал также временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян.