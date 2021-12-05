Пётр Ян: 8 часов в бане — это не шутки

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новое фото в «сториз» у себя в «инстаграме», где рассказал подписчикам о своём восьмичасовом походе в баню.



«8 часов в бане — это не шутки», — подписал фото Ян.

Ян также разместил несколько фото и видео в ленте своего «инстаграма».

«Рабочие выходные. В бане, как всегда, всё начинается с теории и плавно переходит в практику. Показал пару моментов, в бизнесе пригодится», — написал Пётр.

Пост можно посмотреть на официальной странице Петра Яна в «Инстаграме».

Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.