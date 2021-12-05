Геннадий Головкин рассказал, в каком случае завершит карьеру

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представитель Казахстана Геннадий Головкин рассказал о своей нынешней форме.
«Сейчас я в отличной форме и чувствую себя прекрасно. Конечно, решение о продолжении карьеры будет основываться на моём самочувствии, но в настоящее время в этом плане всё здорово. Каждое моё решение, я считаю, будет правильным. Захочу ли я заканчивать с боксом или продолжать им заниматься — ошибки не будет. Сейчас чувствую себя комфортно. Мне нравится, в каком направлении продвигается моя карьера», — приводит слова Головкина The Sun.
Ранее стало известно, что бой между 39-летним Головкиным и японцем Рётой Муратой, который должен был состояться 29 декабря, перенесён на следующий год. Причиной подобного решения стали ограничения на въезд в Японию, связанные с новым штаммом коронавируса.
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