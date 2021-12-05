Чемпион мира WBA Дмитрий Бивол прилетел в Екатеринбург
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Действующий чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол прилетел в Екатеринбург вместе со своей командой.
В следующую субботу он проведёт бой с топовым российским боксёром Умаром Саламовым — титульный поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Это одно из самых громких противостояний в мировом боксе в этом году. По этой причине к Екатеринбургу будет приковано большое внимание.
Дмитрий Бивол входит в число самых известных российских боксёров — он взял титул чемпиона ещё в 2017 году и с тех пор семь раз успешно его защитил. Бой с Саламовым должен стать шагом к объединительным поединкам по другим версиям, но для этого 11 декабря ему необходимо одержать победу.
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