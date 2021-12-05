Минеев: Исраэль Адесанья — мировой топ. Саня Емельяненко — мировой анти-топ

Российский боец ММА Владимир Минеев поделился дальнейшими планами на свою карьеру.
«Дальнейшие планы? Я неоднократно говорил, что мне интересен бой с Сашей Шлеменко. Это может стать одним из крутейших событий следующего года. Было бы круто. На сегодняшний день считаю, что мы с Сашей — два явных топа, которые могли бы сойтись и показать шоу. Если мы договоримся. Вагабов — крупный и крутой парень, интересный оппонент. Как-то мы даже дрались в один вечер. Бой двух тяжей — это всегда круто, но всё зависит от условий, которые будут. Исраэль Адесанья — мировой топ. Саня Емельяненко — мировой анти-топ. Пока мыслей о боях с ними не появляется. Василевский? Он находится в стадии суперкритических отношений с нашей организацией, поэтому не знаю, что там с ним.
Я хочу дальше защищать свой титул. Следующий год может стать революционным в ММА: если Шлеменко станет чемпионом Eagle FC и мы с ним проведёт выставочный бой.
Гипотетический бой с Хабибом? Ну, если он решит вернуться и вызвать меня на бой… Но я сильно в этом сомневаюсь. Не хочу пиариться пустыми вызовами», — сказал Минеев в прямом эфире «Инстаграма».
- 5 декабря 2021
-
19:20
-
19:17
-
18:51
-
18:36
-
17:25
-
17:18
-
16:24
-
15:34
-
15:17
-
14:26
-
14:18
-
13:33
-
13:21
-
13:09
-
12:20
-
11:33
-
11:17
-
10:58
-
10:10
-
09:16
-
09:05
-
08:59
-
08:48
-
08:36
-
08:22
-
08:17
-
08:05
-
07:45
-
07:39
-
06:38
-
06:25
-
03:31
-
00:55
- 4 декабря 2021
-
23:54
-
23:40