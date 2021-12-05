Минеев: Исраэль Адесанья — мировой топ. Саня Емельяненко — мировой анти-топ

Российский боец ММА Владимир Минеев поделился дальнейшими планами на свою карьеру.

«Дальнейшие планы? Я неоднократно говорил, что мне интересен бой с Сашей Шлеменко. Это может стать одним из крутейших событий следующего года. Было бы круто. На сегодняшний день считаю, что мы с Сашей — два явных топа, которые могли бы сойтись и показать шоу. Если мы договоримся. Вагабов — крупный и крутой парень, интересный оппонент. Как-то мы даже дрались в один вечер. Бой двух тяжей — это всегда круто, но всё зависит от условий, которые будут. Исраэль Адесанья — мировой топ. Саня Емельяненко — мировой анти-топ. Пока мыслей о боях с ними не появляется. Василевский? Он находится в стадии суперкритических отношений с нашей организацией, поэтому не знаю, что там с ним.



Я хочу дальше защищать свой титул. Следующий год может стать революционным в ММА: если Шлеменко станет чемпионом Eagle FC и мы с ним проведёт выставочный бой.



Гипотетический бой с Хабибом? Ну, если он решит вернуться и вызвать меня на бой… Но я сильно в этом сомневаюсь. Не хочу пиариться пустыми вызовами», — сказал Минеев в прямом эфире «Инстаграма».