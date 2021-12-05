Физиев рассказал, что заставило его грустить после победы нокаутом

Боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал победу над Бредом Ридделлом на турнире UFC Вегас 44, признавшись, что после успешного боя испытывал смешанные чувства.

«Что я чувствую? Прекрасные чувства. Но не знаю, я рад или грустен. Просто не очень хорошо, когда одерживаешь победу над другом вот таким образом. Я рад и грустен. Не знаю, что сказать.

Ожидал, что он даст мне хороший бой. Ожидал, что он нанесёт мне урон и это случилось. Работал ли я над вертушкой или этот удар пришёл сам по себе? Я ждал этот момент три раунда. Заметил, что когда он уходил вправо, он постоянно опускал руки. И я понял, что мне нужно нанести удар вертушкой или бэкфистом», — сказал Физиев на пресс-конференции после турнира.