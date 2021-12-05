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Физиев рассказал, что заставило его грустить после победы нокаутом

Физиев рассказал, что заставило его грустить после победы нокаутом
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Боец UFC Рафаэль Физиев прокомментировал победу над Бредом Ридделлом на турнире UFC Вегас 44, признавшись, что после успешного боя испытывал смешанные чувства.

«Что я чувствую? Прекрасные чувства. Но не знаю, я рад или грустен. Просто не очень хорошо, когда одерживаешь победу над другом вот таким образом. Я рад и грустен. Не знаю, что сказать.

Ожидал, что он даст мне хороший бой. Ожидал, что он нанесёт мне урон и это случилось. Работал ли я над вертушкой или этот удар пришёл сам по себе? Я ждал этот момент три раунда. Заметил, что когда он уходил вправо, он постоянно опускал руки. И я понял, что мне нужно нанести удар вертушкой или бэкфистом», — сказал Физиев на пресс-конференции после турнира.

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