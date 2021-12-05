Будущий соперник Магомедова прокомментировал поражение жёстким нокаутом

Японец Кёдзи Хоригути, являющийся бывшим чемпионом Bellator и азиатского промоушена Rizin, дал комментарий по поводу поражения Серджио Петтиса на турнире Bellator 272.
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«Мне очень жаль, что я не смог оправдать ожидания всех, кто меня поддерживал! Со мной всё в порядке, поэтому я снова буду стараться изо всех сил!» — написал Хоригути в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что Кёдзи Хоригути будет первым соперником 29-летнего российского бойца Магомеда Магомедова по Гран-при Bellator 2022.
На турнире Bellator 272 участвовал и россиянин Александр Шаблий, который встретился с американцем Бобби Кингом. Бой между 28-летним российским бойцом и 37-летним американцем продлился все три раунда и завершился победой Шаблия единогласным решением судей.
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