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Хрюнов рассказал, что Украина привнесла в мировой бокс

Хрюнов рассказал, что Украина привнесла в мировой бокс
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Российский промоутер Владимир Хрюнов дал комментарий по поводу бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в лёгкой весовой категории украинца Василия Ломаченко.

«Он никогда в жизни не нарушил правила, никогда в жизни не сделал ничего грязного. Он никогда ни в одном бою не выглядел кровожадным.

Даже приблизившись к нокауту, Ломаченко не занимался тем, что называется добиванием.

Я думаю, что это такое уникальное явление, которое действительно привнесла Украина в мировой бокс», — сказал Хрюнов на своём YouTube-канале.

Напомним, в ночь на 12 декабря в Нью-Йорке состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок между Василием Ломаченко и представителем Ганы Ричардом Комми. В одном карде с этим противостоянием выступит внук Мохаммеда Али — Нико Али Уолш, противостоять которому будет Рейес Санчез.

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