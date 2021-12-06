Хрюнов рассказал, что Украина привнесла в мировой бокс

Российский промоутер Владимир Хрюнов дал комментарий по поводу бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в лёгкой весовой категории украинца Василия Ломаченко.

«Он никогда в жизни не нарушил правила, никогда в жизни не сделал ничего грязного. Он никогда ни в одном бою не выглядел кровожадным.



Даже приблизившись к нокауту, Ломаченко не занимался тем, что называется добиванием.



Я думаю, что это такое уникальное явление, которое действительно привнесла Украина в мировой бокс», — сказал Хрюнов на своём YouTube-канале.

Напомним, в ночь на 12 декабря в Нью-Йорке состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок между Василием Ломаченко и представителем Ганы Ричардом Комми. В одном карде с этим противостоянием выступит внук Мохаммеда Али — Нико Али Уолш, противостоять которому будет Рейес Санчез.