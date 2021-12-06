Хабиб пригласил Мазепина в Дагестан после завершения Гран-при Саудовской Аравии
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33-летний бывший российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший недавно Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии, обратился к гонщику «Хааса» Никите Мазепину в социальных сетях, пригласив его в Дагестан.
«Жду в Дагестане», — гласит ответ Хабиба на «сторис» Никиты в «Инстаграме».
Напомним, что россиянин Никита Мазепин не смог завершить гонку в Саудовской Аравии после того, как врезался в гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла. Британец резко затормозил, увидев впереди развернувшийся болид Серхио Переса из «Ред Булл».
Хэмилтон стал победителем Гран-при Саудовской Аравии. Второе место занял Ферстаппен, третьим финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
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