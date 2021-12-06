У Жозе Альдо самый большой гонорар на турнире UFC Vegas 44

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 44. В главном бою вечера Жозе Альдо победил Роба Фонта. Стали известны зарплаты участников турнира.

Больше всех заработал бразилец Жозе Альдо – $ 471 тыс. — из них $ 400 тыс. за участие в бою, $ 50 тыс. за победу в нём и $ 21 тыс. в качестве поощрительной выплаты за неделю перед боем. На втором месте по размеру гонорара Клэй Гуида – $ 235 тыс. Из них $ 82 тыс. за участие в бою, столько же за победу и $ 21 тыс. – за неделю перед боем.

На третьем месте оказался Брайан Барберена с гонораром $ 121 тыс. — по $ 55 тыс. за бой и победу и $ 11 тыс. – поощрительная выплата перед боем. Чуть меньше заработал Алекс Мороно – $ 119 тыс. Он получил за бой и победу по $ 54 тыс.