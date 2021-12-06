Владимир Минеев высказался о бое с Александром Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился мыслями о возможном поединке с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.



«Я неоднократно говорил, что бой с Сашей сейчас мне интересен, и это может стать одним из крутейших событий следующего года. Это было бы круто. На сегодняшний день я считаю, что мы два явных топа, которые могли бы сойтись и показать шоу, если все договоримся. Мы готовы», — сказал Минеев, отвечая на вопросы подписчиков в своём «инстаграме».



Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.