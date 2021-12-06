Минеев: чуть попутал двух Сань. Шлеменко — русский топ, Емельяненко — антитоп
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сделал ремарку относительно своих слов о знаменитом бойце UFC Исраэле Адесанье и российском бойце Александре Емельяненко.
«Вагабов — крупный и крутой парень, интересный оппонент. Как-то мы даже дрались в один вечер. Бой двух тяжей — это всегда круто, но всё зависит от условий, которые будут. Исраэль Адесанья — мировой топ. Саня Емельяненко — мировой антитоп. Пока мыслей о боях с ними не появляется», — говорил ранее Минеев.
«Ребят, чуть попутал двух Сань в эфире. Шлеменко — русский топ, Емельяненко – антитоп», — написал Владимир в своём «инстаграме».
Минеев также высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.
Новость по темеВладимир Минеев высказался о бое с Александром Шлеменко
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