Александр Шлеменко: моя рука так и не заросла
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где показал фото с семьёй, рассказав при этом, что травмированная рука пока не зажила.
«Моя рука, так ещё и не заросла, но на лыжах самое то. Снимать меня некому, поэтому снимаю сына Святика, мне кажется, неплохую скорость развивает, напарник мне растёт. Да и погода в Шерегеше отличная!» — написал Шлеменко.
Фотографии можно посмотреть на странице Александра Шлеменко в «Инстаграме».
Напомним, Шлеменко рассказал, что сломал руку в поединке с Артуром Гусейновым. Александр тогда уверенно победил единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).
Ранее о потенциальном бое со Шлеменко высказался Владимир Минеев.
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