Гаджиев: Минеев готов драться в любом весе

Промоутер Камил Гаджиев рассказал об актуальном весе известного российского бойца смешанных единоборств Владимира Минеева, заявив, что он готов сражаться в любой весовой категории.



«Сейчас Владимир Минеев весит 102 килограмма и готов драться в любом весе. Бой ради боя ему точно не нужен, только большие противостояния», — написал Гаджиев в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице Камила Гаджиева в «Инстаграме».

Последний поединок Минеев провёл на турнире AMC Fight Nights 105. Владимир уже во второй раз сразился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Минеева. До того Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.