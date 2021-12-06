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В Bellator обозначили позицию по возможному сотрудничеству с уволенным из UFC Кевином Ли

В Bellator обозначили позицию по возможному сотрудничеству с уволенным из UFC Кевином Ли
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Глава Bellator Скотт Кокер ответил на вопрос о возможном подписании контракта промоушена с известным бойцом Кевином Ли.

«У нас сейчас так мало свободных мест, и мы в полной мере довольны нашим ростером», — приводит слова Кокера MMAJunkie.

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Ли проиграл пять из последних семи своих поединков в промоушене начиная с октября 2017 года. Последнюю победу в лиге он одержал в ноябре 2019 года, победив Грегора Гиллеспи в рамках турнира UFC 244. Дебют Ли в UFC состоялся в феврале 2014 года.

Напомним, Кевин получил 6-месячную дисквалификацию от Атлетической комиссии Невады за проваленный тест на наркотики. 17 ноября комиссия единогласно проголосовала за отстранение Ли до 28 февраля 2022 года.

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