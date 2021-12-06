Источник: бой между Джейком Полом и Томми Фьюри отменён

Поединок между популярным блогером Джейком Полом и британцем Томми Фьюри не состоится. Об этом сообщил обозреватель Дэниел Ким в своём «твиттере». Официально об этом нигде не объявлялось, но предполагается, что это будет сделано в самое ближайшее время.



По сведениям источника, заменить Фьюри в поединке с Полом может 39-летний экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, с которым Джейк уже встречался в августе этого года, победив раздельным решением судей.

Бой Пола и Фьюри был запланирован на 18 декабря. Противостояние должно было состояться в Тампе (Флорида, США).



Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из них, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле 2020-го он официально был уволен из UFC.