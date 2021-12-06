«Король против короля». Чимаев предложил Макгрегору дату боя
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «твиттере», где обратился к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях, ирландцу Конору Макгрегору.
«Март, Лондон. Давай сделаем это, брат. Король против Короля», — написал Чимаев.
Ранее сам Макгрегор заявлял, что готов провести бой с Чимаевым.
Напомним, в настоящее время Макгрегор не выступает из-за травмы ноги, которую получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье, который и одержал победу в первом раунде.
Хамзат последний бой провёл на UFC 267, где одолел представителя Китая Ли Джинлианга.
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