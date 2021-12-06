Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Король против короля». Чимаев предложил Макгрегору дату боя

«Король против короля». Чимаев предложил Макгрегору дату боя
Комментарии

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «твиттере», где обратился к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях, ирландцу Конору Макгрегору.

«Март, Лондон. Давай сделаем это, брат. Король против Короля», — написал Чимаев.

Ранее сам Макгрегор заявлял, что готов провести бой с Чимаевым.

Напомним, в настоящее время Макгрегор не выступает из-за травмы ноги, которую получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье, который и одержал победу в первом раунде.

Хамзат последний бой провёл на UFC 267, где одолел представителя Китая Ли Джинлианга.

Чимаев — слишком сильный, братья Пол — слишком молоды. С кем будет драться Макгрегор? Чимаев — слишком сильный, братья Пол — слишком молоды. С кем будет драться Макгрегор?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021