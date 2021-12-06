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«С братом на святой земле». Хабиб показал фото с Махачевым из Мекки

«С братом на святой земле». Хабиб показал фото с Махачевым из Мекки
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов показал совместное фото с известным российским бойцом Исламом Махачевым. Оба посетили Мекку — священный город всех мусульман, расположенный в Саудовской Аравии.

«С Братом на святой земле. Ислам Махачев сейчас проходит через очень интересный этап свой жизни, пусть аллах ведёт тебя прямым путём, брат, и убережёт от всего плохого», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.

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