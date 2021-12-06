Комми: Ломаченко — предмет гордости для спорта

Бывший чемпион мира в лёгком весе Ричард Комми поделился ожиданиями от боя с Василием Ломаченко, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке.



«Если ты хочешь быть лучшим, то ты должен встречаться с лучшими, и Ломаченко — однозначно один из лучших. Будет большой честью разделить с ним ринг, но как только прозвучит стартовый гонг, он будет стоять на пути к моей мечте снова стать чемпионом мира. Это будто бой за титул чемпиона мира, но без титула. Мы оба занимаем высокие места в рейтингах, а наш бой станет главным на „Мэдисон-Сквер-Гарден.



У Ломаченко невероятная карьера в любителях, он принёс все свои навыки в профессиональный бокс, где стал чемпионом мира в трех весах. Он добился всего и является предметом гордости для спорта.



Если я сохраню концетрацию и буду слушать своих тренеров, то у меня будет всё необходимое, тчобы одержать победу“, — приводит слова Комми The Ring.