Мэнни Пакьяо вспомнил свой бой 13-летней давности

42-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Филиппин, вспомнил о поединке 13-летней давности, в котором он встречался с Оскаром де ла Хойей.
«6 декабря 2008 года. 13 лет назад я получил честь разделить ринг с одним из самых моих любимых боксёров — Оскаром де ла Хойей. Победа в том бою в статусе андердога напомнила мне, что упорный труд, вера в себя и, главное, вера в бога, делают возможным всё, что угодно. Я надеюсь, что этот момент в моей боксерской карьере вдохновит других, когда они столкнутся с Голиафом в своей жизни», — написал в своём «инстаграме» Мэнни Пакьяо.
Напомним, в последнем поединке Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Поединок Угаса и Пакьяо прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для 42-летнего Пакьяо этот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой. В сентябре 2021 года он сообщил, что завершил спортивную карьеру.
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