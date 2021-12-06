Порье: после боя с Оливейрой я стану неоспоримым чемпионом

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом промоушена в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе состоится 11 декабря.



«После этого боя я стану неоспоримым чемпионом. Не думаю, что наш бой продлится все пять раундов. Моя популярность серьёзно выросла, но мне несложно оставаться сосредоточенным и сфокусированным. Это привело меня сюда, и это меня здесь удержит. Мне нравится чувствовать поддержку, когда люди признают мою работу, тот труд, который я вложил. Я преодолел очень тяжёлый путь, прежде чем дошёл до вершины», — приводит слова Порье Sportskeeda.



Напомним, ранее Порье уже был временным чемпионом промоушена, но получить полноценный титул ему не удалось. В 2019 году Дастин мог завоевать чемпионский пояс, но проиграл Хабибу Нурмагомедову, попавшись на удушающий приём в третьем раунде.