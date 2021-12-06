Томми Фьюри объяснил, почему снялся с боя с Джейком Полом

Британский боксёр Томми Фьюри объяснил, почему он решил сняться с боя с известным блогером Джейком Полом.
«Я очень разочарован из-за того, что был вынужден отказаться от боя с Джейком Полом из-за бактериальной инфекции грудной клетки и сломанного ребра. Начало моего тренировочного лагеря шло просто невероятно, и я не ожидал, что что-то встанет между моей победой 18 декабря и мной. Надеюсь, что мы сможем перенести этот бой на следующий год. Больше всего на свете хочу, чтобы этот бой состоялся. Сейчас я полностью сосредоточен на выздоровлении и возможном переносе поединка», — приводит слова Томми Фьюри BoxingScene.
Фьюри в поединке с Полом заменит 39-летний экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, с которым Джейк уже встречался в августе этого года, победив раздельным решением судей.
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