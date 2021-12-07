Александр Емельяненко показал ретро-фото с братом Фёдором и Иваном Ипполитом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился с подписчиками своего «инстаграма» архивной фотографией, где помимо него присутствует брат Фёдор, тренер Иван Ипполит и титулованный кикбоксёр Эрнесто Хост.
«Эрнесто Хост, Фёдор, я и Иван Ипполит!» — подписал фото Емельяненко.
Фотографию можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
В последнем бою Емельяненко встречался с бразильцем Марсио Сантосом и проиграл ему. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.
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