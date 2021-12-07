Экс-боец UFC Антонио Сильва выступит в промоушене Хабиба

Бывший боец UFC, бразилец Антонио Сильва выступит в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Об этом сообщает MMA Fighting.



Соперником Сильвы будет голландский боксёр Тайрон Спонг. Их бой возглавит спортивное мероприятие. Сильва и Спонг сразятся на дебютном турнире Eagle FC в США. Соревнования запланированы на 28 января и должны пройти в Майами.



Ранее сообщалось, что в лиге Хабиба выступит также бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, прославленный боец Рашад Эванс, который принял решение возобновить карьеру. Ожидается, что боец сразится на том же турнире. Соперник Эванса пока не называется.



Ранее о Нурмагомедове высказался экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор, заявив, что не считает его великим бойцом.

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