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Экс-боец UFC Антонио Сильва выступит в промоушене Хабиба

Экс-боец UFC Антонио Сильва выступит в промоушене Хабиба
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Бывший боец UFC, бразилец Антонио Сильва выступит в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Об этом сообщает MMA Fighting.

Соперником Сильвы будет голландский боксёр Тайрон Спонг. Их бой возглавит спортивное мероприятие. Сильва и Спонг сразятся на дебютном турнире Eagle FC в США. Соревнования запланированы на 28 января и должны пройти в Майами.

Ранее сообщалось, что в лиге Хабиба выступит также бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, прославленный боец Рашад Эванс, который принял решение возобновить карьеру. Ожидается, что боец сразится на том же турнире. Соперник Эванса пока не называется.

Ранее о Нурмагомедове высказался экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор, заявив, что не считает его великим бойцом.

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