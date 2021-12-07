Брат Джейка Пола отреагировал на отмену его боя с Томми Фьюри
Поделиться
Известный в США YouTube-блогер Логан Пол прокомментировал решение британца Томми Фьюри сняться с поединка с его младшим братом Джейком. Бойцы должны были встретиться 18 декабря.
«Томми мог заработать миллионы, а теперь заплатит 60 долларов, чтобы посмотреть, как Джейк сразится с Тайроном», — написал Логан в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что Фьюри заменит 39-летний экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, с которым Джейк уже встречался в августе этого года, победив раздельным решением судей.
Объясняя причины своего решения сняться с поединка, Томми заявил, что на это его сподвигли бактериальная инфекция грудной клетки и сломанное ребро. После выздоровления боец намерен всё-таки провести бой с Джейком.
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
14:14
-
13:38
-
12:49
-
12:26
-
11:17
-
10:22
-
09:39
-
09:13
-
08:55
-
00:56
- 6 декабря 2021
-
23:46
-
22:46
-
22:40
-
21:52
-
20:53
-
19:12
-
18:54
-
17:21
-
17:00
-
16:54
-
16:01
-
15:19
-
14:52
-
14:12
-
13:19
-
12:26
-
12:12
-
11:34
-
11:31
-
10:19
-
10:09
-
09:17
-
08:55
-
08:31
-
02:05
Партнерский контент