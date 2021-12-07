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Брат Джейка Пола отреагировал на отмену его боя с Томми Фьюри

Брат Джейка Пола отреагировал на отмену его боя с Томми Фьюри
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Известный в США YouTube-блогер Логан Пол прокомментировал решение британца Томми Фьюри сняться с поединка с его младшим братом Джейком. Бойцы должны были встретиться 18 декабря.

«Томми мог заработать миллионы, а теперь заплатит 60 долларов, чтобы посмотреть, как Джейк сразится с Тайроном», — написал Логан в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что Фьюри заменит 39-летний экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли, с которым Джейк уже встречался в августе этого года, победив раздельным решением судей.

Объясняя причины своего решения сняться с поединка, Томми заявил, что на это его сподвигли бактериальная инфекция грудной клетки и сломанное ребро. После выздоровления боец намерен всё-таки провести бой с Джейком.

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