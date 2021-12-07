Руслан Проводников провёл спарринг перед боем с Али Багаутиновым. Видео

Экс-чемпион мира, россиянин Руслан Проводников разместил новое видео в своём «инстаграме», где показал, как готовится к поединку с экс-бойцом UFC, соотечественником Али Багаутиновым.
«Проверка моей функциональной подготовки в зале Энергетик, Сургут», — подписал видео Проводников.
Руслан Проводников провёл спарринг перед боем с Багаутиновым:
Бой Проводникова и Багаутинова состоится в Москве 19 декабря на «ВТБ-Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться, чтобы спасти».
В активе Проводников 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний поединок Руслан провёл в июне 2016 года, его соперником был Джон Молина. Молина одержал победу единогласным решением судей.
Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.
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