Руслан Проводников провёл спарринг перед боем с Али Багаутиновым. Видео

Экс-чемпион мира, россиянин Руслан Проводников разместил новое видео в своём «инстаграме», где показал, как готовится к поединку с экс-бойцом UFC, соотечественником Али Багаутиновым.



«Проверка моей функциональной подготовки в зале Энергетик, Сургут», — подписал видео Проводников.

Руслан Проводников провёл спарринг перед боем с Багаутиновым:

Бой Проводникова и Багаутинова состоится в Москве 19 декабря на «ВТБ-Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться, чтобы спасти».



В активе Проводников 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний поединок Руслан провёл в июне 2016 года, его соперником был Джон Молина. Молина одержал победу единогласным решением судей.



Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.