Стало известно, когда Ярослав Амосов проведёт защиту титула

Чемпион Bellator в полусреднем весе, непобеждённый Ярослав Амосов проведёт первую защиту титула чемпиона в первой половине 2022 года. Украинский боец будет драться с представителем Великобритании Майклом Пейджем. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину сообщили в Prime Fight Management, представляющей интересы Ярослава.

28-летний Амосов одержал 26 побед в 26 боях. В июне 2021 года он победил Дугласа Лиму единогласным решением и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.

34-летний Пейдж одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В октябре 2021 года он выиграл у Дугласа Лимы раздельным решением судей.

Ранее Амосов сравнил себя с известными бойцами UFC в полусреднем весе — Камару Усманом и Колби Ковингтоном.