Фёдор Емельяненко провёл мастер-класс и пообщался с гонщиком Формулы-1 Никитой Мазепиным

Знаменитый боец ММА Фёдор Емельяненко провёл в Пермском крае одновременный мастер-класс со 100 спортсменами. Помогал Последнему императору другой известный спортсмен — Кирилл Сидельников.
Позже мастер-класс перешёл в сеанс видеосвязи прямо на татами с пилотом команды Формулы-1 «Хаас» Никитой Мазепиным. В ходе общения бойцы и пилот выразили поддержку друг другу. Никита пригласил Фёдора и бойцов Fedor Team поддержать его выступление на Гран-при России в сентябре будущего года.
«Мастер-класс – всегда творческий, обоюдный процесс. Смотришь, как люди воспринимают информацию, способны ли принять что-то ещё. Конечно, очень мало времени. Было бы правильнее отделить бойцов одного вида единоборств от другого. Сегодня старались по чуть-чуть разобрать каждое направление, но этого мало. Мне очень понравилось работать с ребятами. Воспринимали информацию, всё схватывали. Если были какие-то ошибки, то исправлялись.
Всегда интересно живое общение, когда видишь обратную связь, отдачу, огромное желание учиться. Раньше занимался с маленькими детьми, сейчас продолжаю с командой. Очень рад, что здесь был Кирилл Сидельников. Он обладает задатками наставника, в этом плане выделяю его из всей Fedor Team. Он всё видит, чувствует, знает, может помочь любому из коллектива. Сегодня он дополнял мои наставления», — сказал Емельяненко.
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