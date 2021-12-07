Гарсия — Мейвезеру: знаю, ты любишь избивать «красивых девочек», но я надеру тебе задницу
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Легковес Райан Гарсия ответил бывшему чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру, который назвал его «бойцом социальных сетей» после слов американца о Джервонте Дэвисе.
Ранее Гарсия назвал Дэвиса самым слабым бойцом среди легковесов.
«Я знаю, что ты любишь избивать «красивых девочек», но эта собирается надрать тебе задницу», — написал Гарсия в своём «твиттере».
Напомним, сейчас Мейвезер является промоутером Дэвиса.
После победы Дэвиса в бою с Исааком Крусом единогласным решением судей Гарсия вызвал Дэвиса на бой. Стоит отметить, что сам американец после победы в бою с Кэмпбеллом в январе этого года пока так и не вернулся на ринг, а его назначенные поединки были отменены по различным причинам.
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