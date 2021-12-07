Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сидельников — о мастер-классе Емельяненко: было боязно, когда Фёдор проводил армбар

Сидельников — о мастер-классе Емельяненко: было боязно, когда Фёдор проводил армбар
Комментарии

Известный боец ММА Кирилл Сидельников поделился впечатлениями от мастер-класса, который он проводил в Пермском крае вместе с прославленным Фёдором Емельяненко. В тренировке принимало участие 100 спортсменов.

«Мы с Фёдором всё прорабатывали. Но надо понимать, что все исполненные им сегодня приёмы ощущаются. И это касается ударной техники — руки отсыхают, лоу-кики чувствуются. На себе знаю, что такое рычаг локтя. То ли становлюсь взрослым, то ли старею, но для меня это страшно. Видел, когда у человека щёлкнула рука в ходе проведения армбара, был перелом. Поэтому сегодня было боязно, когда Емельяненко проводил подобное ребятам. Знаю, как жёстко Фёдор Владимирович делает их», — рассказал Сидельников.

Новость по теме
Фёдор Емельяненко провёл мастер-класс и пообщался с гонщиком Формулы-1 Никитой Мазепиным
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021