Сидельников — о мастер-классе Емельяненко: было боязно, когда Фёдор проводил армбар

Известный боец ММА Кирилл Сидельников поделился впечатлениями от мастер-класса, который он проводил в Пермском крае вместе с прославленным Фёдором Емельяненко. В тренировке принимало участие 100 спортсменов.



«Мы с Фёдором всё прорабатывали. Но надо понимать, что все исполненные им сегодня приёмы ощущаются. И это касается ударной техники — руки отсыхают, лоу-кики чувствуются. На себе знаю, что такое рычаг локтя. То ли становлюсь взрослым, то ли старею, но для меня это страшно. Видел, когда у человека щёлкнула рука в ходе проведения армбара, был перелом. Поэтому сегодня было боязно, когда Емельяненко проводил подобное ребятам. Знаю, как жёстко Фёдор Владимирович делает их», — рассказал Сидельников.

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