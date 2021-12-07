Усик — о съёмках в кино: дурачка мог бы сыграть хорошо, прямо шизонутого-шизонутого

Чемпион мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александр Усик рассказал о своём желании сыграть в кино.
«Есть ли у меня потенциал в кино? Конечно. Вообще нескромный ответ. Я бы попробовал себя в разных ролях.
Я бы мог драму сыграть. Я не шучу. Мог бы комедию сыграть. Дурачка мог бы сыграть хорошо, прямо шизонутого-шизонутого. Но в конце фильма оказалось бы, что я играю и весь этот сценарий я придумал. А я типа в дурке», — сказал Усик на YouTube-канале «Parimatch Ukraine».
Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.
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