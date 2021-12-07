Батиров и Сехудо могут провести поединок по вольной борьбе
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Российский борец Мавлет Батиров может встретиться с экс-чемпионом UFC Генри Сехудо в поединке по вольной борьбе.
Схватка может состояться под эгидой профессиональной борцовской лиги «Вольник».
«Мы не смотрим, кто сколько денег будет просить, мы просто хотим эту схватку сделать, — отметил Багаутинов. — Кто в Дагестан приедет и будет говорить «дайте мне деньги за борьбу», тот от борьбы и уйдёт! Сейчас я веду переговоры с Сехудо. Он ждал пополнения в семье, сказал, что позже даст ответ. Я его пока не трогаю. Условия устно уже оговорены. С Мавлетом уже договорились. Постараемся в 2022 году сделать такую схватку», — приводит слова одного из руководителей лиги, бойца ММА Али Багаутинова «Спорт-экспресс».
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