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Известный бодибилдер: в бою с Кормье уровень тестостерона Джонса был как у женщины

Известный бодибилдер: в бою с Кормье уровень тестостерона Джонса был как у женщины
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Известный фитнес-тренер и бодибилдер Дерек рассказал, насколько странными были результаты тестов Джона Джонса после второго боя с Даниэлем Кормье.

«Джон Джонс получил что-то в свой организм. Если посмотреть на его уровень тестостерона и эпитестостерона, когда он дрался с Кормье, то можно ужаснуться от того, насколько он был ниже нормы. На мой взгляд, это нельзя объяснить ничем другим, кроме как употреблением в организм чего-то запрещённого. Глядя на тесты, можно было подумать, что он женщина. Уровень тестостерона должен быть в 10 раз выше, чем у него», — приводит слова Дерека BJ Penn.

Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года, сам боец хочет подраться с Фрэнсисом Нганну.

Джон удерживает рекорд промоушена по количеству успешных защит чемпионского пояса подряд — восемь. Всего на его счету 11 успешных защит.

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