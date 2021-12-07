«Есть хотел, и лоб болел». Усик рассказал о ночи после боя с Джошуа

Чемпион мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александр Усик рассказал о первой ночи после победы в бою с Энтони Джошуа.
«Никаких мыслей не было. Есть хотел, и болел лоб, потому что начал отходить наркоз от сечки. Хотел есть и очень вкусно, кстати, поел. Очень замечательно поел, прямо не лондонской еды.
У нас есть знакомые ребята, которые переехали в Лондон и открыли заведение с питанием, где можно заказать гречечку с грибочками вкусную, борщец – вот такие вещи. После боя это всё тёпленькое – м-м-м, как оно залетало.
Вот я сейчас говорю и, наверно, сразу отсюда поедем куда-то перекусить», — сказал Усик на YouTube-канале «Parimatch Ukraine».
Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.
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