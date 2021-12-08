Ломаченко: полностью сконцентрирован на Комми, но Камбосос – тот бой, который бы я хотел

Бывший чемпион мира в трёх весах Василий Ломаченко поделился ожиданиями от предстоящего боя с Ричардом Комми и рассказал о планах подраться с действующим чемпионом мира Камбососом.

В ближайшую субботу, 11 декабря, на «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке состоится бой украинского боксёра Василия Ломаченко и бывшего чемпиона мира в лёгком весе – ганца Ричарда Комми.

«Я на сто процентов готов к субботнему поединку, не могу дождаться. «Мэдисон-Сквер-Гарден» для меня будто второй дом, там произошло столько важных для моей карьеры событий. На этой арене я завоевал титул в лёгком весе в бою с Линаресом.

Не буду говорить, что я лучший в лёгком весе, это вопрос к фанатам. Я всегда стараюсь всё доказывать в ринге, надеюсь, болельщикам это нравится.

Можем обсудить моё будущее после субботней ночи. Конечно, Камбосос это тот бой, который бы я хотел. Он новый чемпион мира, в бою с Лопесом он отлично проявил себя. При этом сейчас я думаю только о поединке с Комми, это задача, на которой я полностью сконцентрирован», – приводит слова Ломаченко BoxingScene.