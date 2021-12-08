Камбосос рассказал о планах тренироваться вместе с Волкановски
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Австралийский боксёр Джордж Камбосос, ставший чемпионом мира в лёгком весе после победы над Теофимо Лопесом в ноябре, рассказал о планах тренироваться вместе с чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски.
«Я большой фанат UFC, также у нас хорошие отношения с Алексом. Он поддерживал меня, я поддерживал его. Очевидно, он король UFC в полулёгком весе, а я лучший в боксе в лёгком весе. Мы собираемся помочь друг другу.
Я нужен ему, чтобы поработать над ударами. Он может помочь мне улучшить мои навыки борьбы и работы в клинче. К тому же, мы оба греки. Конечно, мы гордимся тем, что мы австралийцы, но у нас обоих есть греческие корни, нас многое связывает», — сказал Камбосос в программе The MMA Hour.
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