Камбосос рассказал о планах тренироваться вместе с Волкановски

Австралийский боксёр Джордж Камбосос, ставший чемпионом мира в лёгком весе после победы над Теофимо Лопесом в ноябре, рассказал о планах тренироваться вместе с чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски.

«Я большой фанат UFC, также у нас хорошие отношения с Алексом. Он поддерживал меня, я поддерживал его. Очевидно, он король UFC в полулёгком весе, а я лучший в боксе в лёгком весе. Мы собираемся помочь друг другу.

Я нужен ему, чтобы поработать над ударами. Он может помочь мне улучшить мои навыки борьбы и работы в клинче. К тому же, мы оба греки. Конечно, мы гордимся тем, что мы австралийцы, но у нас обоих есть греческие корни, нас многое связывает», — сказал Камбосос в программе The MMA Hour.