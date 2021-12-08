Вагабов про Емельяненко: Саша не дурачок, чтобы оскорблять всех дагестанцев
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Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов отреагировал на конфликт Александра Емельяненко и Артура Гусейнова.
Ранее Емельяненко назвал Гусейнова «дагестанской свиньей», в ответ на это Гусейнов обвинил Александра в оскорблении всего дагестанского народа.
«Никогда в жизни. Я бы не принял эти оскорбления на свой счет. Думаю, Александр не дурачок, чтобы оскорблять весь народ. Он сам в гостях бывает часто у нас. Я всего не слышал, не заходил и не смотрел, в чём суть. Думаю, конечно, это личное оскорбление, или он погорячился», – сказал Вагабов на YouTube-канале «Разрешите вас перебить».
Вагаб Вагабов также призвал не реагировать на конфликты в интернете, сказав, что это фейк, а не настоящие конфликты.
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