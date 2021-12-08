Хельвани сообщил, что Альдо может провести бой с Яном

Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани предположил, что бывший чемпион UFC в полулёгком весе, бразилец Жозе Альдо может провести бой с временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном. Это, по его словам, может произойти после поединка Альдо и американца Ти Джея Диллашоу.



«Бой Жозе Альдо и Ти Джея Диллашоу должен быть следующим. Другого поединка не будет. И знаете, что я вам скажу? Если Альдо победит, он должен получить шанс провести титульный бой, верно? С кем тогда он мог бы сражаться? Признаюсь, мне было бы всё равно, если бы это не был бой с Петром Яном. Он его заслужил», — написал Хельвани в своём «инстаграме».

Ян и Альдо встречались в июле 2020-го. Победу тогда праздновал россиянин.