Хельвани сообщил, что Альдо может провести бой с Яном
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Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани предположил, что бывший чемпион UFC в полулёгком весе, бразилец Жозе Альдо может провести бой с временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном. Это, по его словам, может произойти после поединка Альдо и американца Ти Джея Диллашоу.
«Бой Жозе Альдо и Ти Джея Диллашоу должен быть следующим. Другого поединка не будет. И знаете, что я вам скажу? Если Альдо победит, он должен получить шанс провести титульный бой, верно? С кем тогда он мог бы сражаться? Признаюсь, мне было бы всё равно, если бы это не был бой с Петром Яном. Он его заслужил», — написал Хельвани в своём «инстаграме».
Ян и Альдо встречались в июле 2020-го. Победу тогда праздновал россиянин.
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