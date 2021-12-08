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О'Мэлли назвал единственного бойца, который сможет победить Яна

О'Мэлли назвал единственного бойца, который сможет победить Яна
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Американец Шон О'Мэлли выразил мнение, что единственным бойцом, который мог бы одолеть временного чемпиона UFC в легчайшем весе, россиянина Петра Яна, является он сам.

«Я не вижу никого, кто, кроме меня, мог бы победить Петра Яна. Да, у него больше опыта на высоком уровне, но я думаю, что я просто зверь иного калибра», — приводятся слова О'Мэлли на странице инсайдера ESPN Бретта Окамото в «Инстаграме».

Напомним, 15 августа 2020 года на турнире UFC 252 в соглавном поединке О'Мэлли, шедший на серии из 12 побед (4 – в UFC), сошёлся в октагоне с многоопытным эквадорцем Марлоном Верой. Американец тогда проиграл техническим нокаутом в первом раунде. После этого он провёл два поединка, в которых одержал две победы.

Следующий бой Шон проведёт с представителем Бразилии Раулианом Пэйвой. Противостояние пройдёт 11-го декабря в рамках предварительного карда турнира UFC 269.

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