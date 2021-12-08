В WBC назначили бой между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом

Всемирный боксёрский совет (WBC) назначил поединок между чемпионом мира в тяжёлом весе, Тайсоном Фьюри, и обязательным претендентом Диллианом Уайтом. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Настоящим WBC объявляет начало периода свободных переговоров в соответствии с Правилами и Положениями WBC об обязательной защите между чемпионом WBC в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом», – говорится в сообщении Всемирного боксёрского совета.

Напомним, после победы Фьюри, одержанной им в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Всемирный боксёрский совет дал Тайсону срок в 30 дней для организации поединка с представителем Украины Александром Усиком. Стороны, однако, не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать реванша от украинца. По этой причине Фьюри должен провести поединок с обязательным претендентом, которым и является Уайт.