В WBC назначили бой между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом

Всемирный боксёрский совет (WBC) назначил поединок между чемпионом мира в тяжёлом весе, Тайсоном Фьюри, и обязательным претендентом Диллианом Уайтом. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Настоящим WBC объявляет начало периода свободных переговоров в соответствии с Правилами и Положениями WBC об обязательной защите между чемпионом WBC в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом», – говорится в сообщении Всемирного боксёрского совета.
Напомним, после победы Фьюри, одержанной им в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Всемирный боксёрский совет дал Тайсону срок в 30 дней для организации поединка с представителем Украины Александром Усиком. Стороны, однако, не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать реванша от украинца. По этой причине Фьюри должен провести поединок с обязательным претендентом, которым и является Уайт.
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