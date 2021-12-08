Трансляция турнира по боксу из Екатеринбурга будет доступна для подписчиков Окко Спорт
Поделиться
Подписчики мультимедийного сервиса Окко Спорт будут иметь возможность посмотреть турнир по боксу из Екатеринбурга. Соревнования состоятся 10 декабря в 15:00 по московскому времени.
Главным событием станет бой за титул суперчемпиона мира по версии WBA между Алексеем Егоровым и Арсеном Гуламиряном. Боксёры сойдутся в ринге Академии единоборств РМК. Гуламиряна ждет очередная защита титула, которым он владеет с 2019 года.
7 дней за 1 рубль всем новым подписчикам раздела ММА в сервисе Okko.
Комментарии
- 8 декабря 2021
-
14:29
-
14:18
-
13:33
-
13:21
-
12:21
-
12:17
-
11:27
-
11:01
-
10:15
-
09:31
-
09:16
-
08:57
-
08:36
-
08:26
-
04:35
-
00:41
- 7 декабря 2021
-
23:49
-
22:57
-
22:40
-
21:49
-
20:47
-
20:27
-
19:53
-
18:46
-
18:32
-
18:20
-
17:30
-
17:12
-
16:51
-
16:33
-
15:48
-
15:07
-
14:55
-
14:14
-
13:38
Партнерский контент