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Трансляция турнира по боксу из Екатеринбурга будет доступна для подписчиков Окко Спорт

Трансляция турнира по боксу из Екатеринбурга будет доступна для подписчиков Окко Спорт
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Подписчики мультимедийного сервиса Окко Спорт будут иметь возможность посмотреть турнир по боксу из Екатеринбурга. Соревнования состоятся 10 декабря в 15:00 по московскому времени.

Главным событием станет бой за титул суперчемпиона мира по версии WBA между Алексеем Егоровым и Арсеном Гуламиряном. Боксёры сойдутся в ринге Академии единоборств РМК. Гуламиряна ждет очередная защита титула, которым он владеет с 2019 года.

7 дней за 1 рубль всем новым подписчикам раздела ММА в сервисе Okko.

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Алексей Егоров и Арсен Гуламирян проведут в Екатеринбурге бой за титул суперчемпиона мира
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