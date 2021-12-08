Трансляция турнира по боксу из Екатеринбурга будет доступна для подписчиков Окко Спорт

Подписчики мультимедийного сервиса Окко Спорт будут иметь возможность посмотреть турнир по боксу из Екатеринбурга. Соревнования состоятся 10 декабря в 15:00 по московскому времени.

Главным событием станет бой за титул суперчемпиона мира по версии WBA между Алексеем Егоровым и Арсеном Гуламиряном. Боксёры сойдутся в ринге Академии единоборств РМК. Гуламиряна ждет очередная защита титула, которым он владеет с 2019 года.



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