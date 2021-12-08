Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тони Фергюсон поддел Хабиба Нурмагомедова

Тони Фергюсон поддел Хабиба Нурмагомедова
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон вновь потроллил бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в своём «твиттере».

Фергюсон вновь намекнул на то, что Хабиб якобы обожает десерт тирамису, а также написал, что из-за этого пристрастия Нурмагомедов не смог бы сделать вес.

Ранее Тони не раз вспоминал старый мем, в котором Хабиб предстаёт в образе повара, готовящего тирамису.

Нурмагомедов и Фергюсон не единожды могли провести очный бой, но всякий раз их поединки срывались. А в октябре 2020-го Хабиб провёл последнее противостояние в карьере, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После этого россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах.

Новость по теме
Фергюсон грубо ответил Чимаеву, оскорбив при этом Хабиба
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021