Тони Фергюсон поддел Хабиба Нурмагомедова

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон вновь потроллил бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в своём «твиттере».
Фергюсон вновь намекнул на то, что Хабиб якобы обожает десерт тирамису, а также написал, что из-за этого пристрастия Нурмагомедов не смог бы сделать вес.
Ранее Тони не раз вспоминал старый мем, в котором Хабиб предстаёт в образе повара, готовящего тирамису.
Нурмагомедов и Фергюсон не единожды могли провести очный бой, но всякий раз их поединки срывались. А в октябре 2020-го Хабиб провёл последнее противостояние в карьере, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После этого россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах.
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