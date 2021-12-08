«Что он курит?» Пантожа — о словах О'Мэлли про Яна

Боец UFC Алешандре Пантожа отреагировал на недавнее высказывание американца Шона О'Мэлли, которое он оставил в адрес временного чемпиона UFC в легчайшем весе, россиянина Петра Яна. О'Мэлли заявил, что он единственный, кто может победить Яна.

«Что курит этот парень?», — прокомментировал слова О'Мэлли Пантожа.

Напомним, последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Ранее авторитетный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани предположил, что Ян может провести поединок с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе, бразилцем Жозе Альдо. Для этого Жозе нужно одолеть американца Ти Джея Диллашоу.