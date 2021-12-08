«Я уже всё доказал». Деонтей Уайлдер не исключил, что может завершить карьеру
Поделиться
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер признался, что пока не определился с вопросом целесообразности продолжения карьеры.
«Какие-то смешанные чувства сейчас, потому что, по большому счёту, я достиг всех поставленных целей в этом спорте. Я сказал своей дочери, когда ей был всего один год, что стану чемпионом — и сделал это.
Я многого достиг и чувствую, что мне не нужно никому что-либо доказывать. Я всё доказал сам себе. Теперь передо мной вопрос: должен ли я продолжать и пробовать ещё раз или мне просто стоит завершить карьеру и сосредоточиться на других вещах?» —приводит слова Уайлдера BoxingScene со ссылкой на его интервью для Laugh Out Loud Network.
В последнем бою Уайлдер проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри.
Комментарии
- 8 декабря 2021
-
14:54
-
14:29
-
14:18
-
13:33
-
13:21
-
12:21
-
12:17
-
11:27
-
11:01
-
10:15
-
09:31
-
09:16
-
08:57
-
08:36
-
08:26
-
04:35
-
00:41
- 7 декабря 2021
-
23:49
-
22:57
-
22:40
-
21:49
-
20:47
-
20:27
-
19:53
-
18:46
-
18:32
-
18:20
-
17:30
-
17:12
-
16:51
-
16:33
-
15:48
-
15:07
-
14:55
-
14:14
Партнерский контент