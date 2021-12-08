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«Я уже всё доказал». Деонтей Уайлдер не исключил, что может завершить карьеру

«Я уже всё доказал». Деонтей Уайлдер не исключил, что может завершить карьеру
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер признался, что пока не определился с вопросом целесообразности продолжения карьеры.

«Какие-то смешанные чувства сейчас, потому что, по большому счёту, я достиг всех поставленных целей в этом спорте. Я сказал своей дочери, когда ей был всего один год, что стану чемпионом — и сделал это.

Я многого достиг и чувствую, что мне не нужно никому что-либо доказывать. Я всё доказал сам себе. Теперь передо мной вопрос: должен ли я продолжать и пробовать ещё раз или мне просто стоит завершить карьеру и сосредоточиться на других вещах?» —приводит слова Уайлдера BoxingScene со ссылкой на его интервью для Laugh Out Loud Network.

В последнем бою Уайлдер проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри.

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