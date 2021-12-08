Названа причина отсутствия номера у авто, где был брат Хабиба, при наезде на полицейского

Султан Калаев, адвокат Усмана Нурмагомедова и Камила Идрисова, выступил с заявлением о громком уголовном деле наезда своего клиента на сотрудника полиции, который случился 11 ноября этого года. Калаев, в частности, назвал причину отсутствия номеров на авто, на котором передвигались Нурмагомедов и Идрисов.
«Номеров у них действительно не было, это не их машина. Они взяли её у товарища, просто чтобы доехать. Они объясняли это тем, что производился какой-то ремонт автомобиля, и номера сняли, чтоб заменить подномерники, но так как они опаздывали в аэропорт, они не смогли это сделать до отъезда», — сказал Калаев (аудиозапись доступна в телеграм-канале Mash Gor).
Ранее в ESPN представили рейтинг 25 лучших бойцов ММА в возрасте до 25 лет, в котором Усман оказался на пятом месте.
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